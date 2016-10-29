Виставка ретро автомобілів пройшла у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні в Маріуполі пройшла виставка ретро автомобілів. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.
В одному з торгових центрів пройшла виставка автомобілів на честь Дня автомобіліста.
Було представлено 20 ретро транспортних засобів — це мотоцикли, мопеди, старі іномарки і автомобілі вітчизняного виробництва.
Для контрасту також були показані кілька сучасних автомобілів у тюнінгу.
Нагадаємо, 24 вересня у парку "Перемога" в межах святкування Дня міста Полтава пройшла виставка унікальних ретро-автомобілів і мотоциклів.