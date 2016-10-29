Выставка ретро автомобилей прошла в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня в Мариуполе прошла выставка ретро автомобилей. Об этом УНН корреспондент сообщает с места событий.
В одном из торговых центров прошла выставка автомобилей в честь Дня автомобилиста.
Было представлено 20 ретро транспортных средств - это мотоциклы, мопеды, старые иномарки и автомобили отечественного производства.
Для контраста также были показаны несколько современных автомобилей в тюнинге.
Напомним, 24 сентября в парке "Победа" в рамках празднования Дня города Полтава прошла выставка уникальных ретро-автомобилей и мотоциклов.