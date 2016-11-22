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Висока конкуренція серед мереж АЗС зумовлена вузьким ціновим коридором - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конкуренція між операторами ринку пального з кожним роком стає все сильнішою. І незважаючи на стагнацію первинного автомобільного ринку останні два роки, чисельність автомобілів істотно збільшилася на українських дорогах. Про це у своєму блозі повідомила директор 4Service Group в Україні Вікторія Скорбота, передає УНН.

Висока конкуренція серед мереж АЗС зумовлена вузьким ціновим коридором - експерт

За словами експерта, власникам заправок доводиться активно боротися за кожного клієнта.

“Конкуренція досить висока через вузький ціновий діапазон: мінімальна і максимальна ціни на бензин різних марок на різних АЗС не дуже відрізняються. Цінова політика більше залежить від регіону, сезонності, зростання долара, і конкурентів, розташованих поруч.

Тому мережі заправок змушені використовувати інші альтернативні методи, які лежать поза площиною цінової політики, щоб залучити клієнтів”, — зазначила В.Скорбота.

Йдеться, зокрема, і про місце розташування, і про кількість заправок в мережі, і магазини з місцем для перекусу і, навіть, про ароматну каву, що стала вже очікуваним явищем.

“Є і більш нестандартні способи, які раніше в цьому сегменті застосовувалися досить рідко — реклама на радіо та телебаченні, борди, сторінки в інтернеті, мобільні додатки, PR за допомогою розважальних програм та спонсорських заходів”, — пояснила експерт.

В.Скоробота додала, що згідно з даними соціологічного дослідження 4Service Group, українські водії надають перевагу АЗС WOG.

Так, понад 60% українських водіїв вибрали WOG (31,5%) і OKKO (29,2%).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше Інститут споживчих експертиз назвав найбільш вигідні АЗС для водіїв з точки зору лояльності до клієнта.

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