Высокая конкуренция среди сетей АЗС обусловлена узким ценовым коридором - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конкуренция между операторами рынка топлива с каждым годом становится все сильнее. И несмотря на стагнацию первичного автомобильного рынка последние два года, численность автомобилей существенно увеличилась на украинских дорогах. Об этом в своем блоге сообщила директор 4Service Group в Украине Виктория Скорбота, передает УНН.
По словам эксперта, владельцам заправок приходится активно бороться за каждого клиента.
"Конкуренция достаточно высока из-за узкого ценового диапазона: минимальная и максимальная цены на бензин различных марок на различных АЗС не очень отличаются. Ценовая политика больше зависит от региона, сезонности, роста доллара и конкурентов, расположенных рядом.
Поэтому сети заправок вынуждены использовать другие альтернативные методы, которые лежат вне плоскости ценовой политики, чтобы привлечь клиентов", - отметила В.Скорбота.
Речь идет, в частности, и о местоположении, и о количестве заправок в сети, и магазинах с местом для перекуса и, даже, о ароматный кофе, что стало ожидаемым явлением.
"Есть и более нестандартные способы, которые ранее в этом сегменте применялись довольно редко - реклама на радио и телевидении, борды, страницы в интернете, мобильные приложения, PR с помощью развлекательных программ и спонсорских мероприятий", - пояснила эксперт.
В.Скоробота добавила, что согласно данным социологического исследования 4Service Group, украинские водители предпочитают АЗК WOG.
Так, более 60% украинских водителей выбрали WOG (31,5%) и OKKO (29,2%).
Напомним, как сообщал УНН, ранее Институт потребительских экспертиз назвал наиболее выгодные АЗС для водителей с точки зрения лояльности к клиенту.