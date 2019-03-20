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Вісім іноземців депортують за нелегальне перебування в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці прийняли рішення про депортацію восьми іноземців, які нелегально знаходились на територіїї України. Заходи, спрямовані на виявлення мігрантів, проводять в рамках операції "Мігрант". Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України, передає УНН.

Вісім іноземців депортують за нелегальне перебування в Україні

Так, в результаті операції в селищі Степанівка, що на Одещині, було виявлено двох громадянок Республіки Молдова, які перевищили терміни перебування на території України. На обох іноземок складено протокол за ч.1 ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП та винесено рішення про примусове повернення в країну походження.

Разом з тим до адміністративної відповідальності за ст.205 (Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства) КУпАП притягнуто ще одну громадянку Молдови, яка надавала житло вищевказаним особам.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що ще одну громадянку Молдови, яка також перевищила терміни перебування та проживала в Україні без дозвільних документів, правоохоронці виявили в селі Шабо Білгород-Дністровського району. Її також притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про видворення з України.

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Крім того, спільною групою правоохоронців виявлено двох іноземців у місті Ізмаїл. Громадяни Молдови та Узбекистану теж перевищили термін перебування на території України. За порушення законодавства на обох чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 203 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень. Прийнято рішення щодо їх примусового повернення до країн походження.

До того ж у Вінниці в одному з помешкань правоохоронці виявили трьох громадянок Таїланду. Маючи інформацію про їхнє незаконне перебування в Україні, прикордонні оперативники встановили, що іноземок у власному ТОВ працевлаштував громадянин України. Жінок було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, накладено штраф 2000 гривень на кожну та прийнято рішення про примусове повернення в країну походження у 30-денний термін. А керівника ТОВ притягли до адміністративної відповідальності за ст. 204 КУпАП та накладено штраф 1700 грн.

Нагадаємо, з України депортували іноземця з підробними документами.

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