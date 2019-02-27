З окупованого Криму примусово депортували 8 тисяч осіб

КИЇВ. 27 лютого. УНН. З окупованого Криму примусово депортували 8 тисяч громадян України та інших країн. Про це заявила юрист, координатор освітніх програм для юристів Української Гельсінської спілки з прав людини Дар’я Свиридова під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.