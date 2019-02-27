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З окупованого Криму примусово депортували 8 тисяч осіб

З окупованого Криму примусово депортували 8 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. З окупованого Криму примусово депортували 8 тисяч громадян України та інших країн. Про це заявила юрист, координатор освітніх програм для юристів Української Гельсінської спілки з прав людини Дар’я Свиридова під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"За що має нести відповідальність Російська Федерація – це, як мінімум, 8 тисяч примусово депортованих з території Криму громадян України та громадян інших країн, які на законних підставах перебували в Криму, це більше 30 тисяч, за офіційними даними, внутрішньо переміщених осіб", - зазначила Свиридова.

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Крім того, за її словами, 12 тисяч хлопців з Криму примусово призвали до лав армії країни-агресора, а також в окупованому Криму залишилися 4 тисячі дітей-сиріт.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму створюють умови для видворення українців.

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