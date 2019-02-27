Из оккупированного Крыма принудительно депортировали 8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Из оккупированного Крыма принудительно депортировали 8 тыс. граждан Украины и других стран. Об этом заявила юрист, координатор образовательных программ для юристов Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
"За что должна нести ответственность Российская Федерация - это, как минимум, 8 тыс. принудительно депортированных с территории Крыма граждан Украины и граждан других стран, которые на законных основаниях находились в Крыму, это больше 30 тыс., по официальным данным, внутренне перемещенных лиц", - отметила Свиридова.
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Кроме того, по ее словам, 12 тыс. ребят из Крыма принудительно призвали в армию страны-агрессора, а также в оккупированном Крыму остались 4 тыс. детей-сирот.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму создают условия для выдворения украинцев.