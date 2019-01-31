В окупованому Криму створюють умови для видворення українців – прокуратура

КИЇВ. 31 січня. УНН. В окупованому Криму створюють спеціальні умови для того, щоб видворити українських громадян, які на законних підставах перебували на півострові. Про це заявив під час прес-брифінгу заступник начальника управління прокуратури АР Крим Андрій Андросов, передає кореспондент УНН.