В окупованому Криму створюють умови для видворення українців – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В окупованому Криму створюють спеціальні умови для того, щоб видворити українських громадян, які на законних підставах перебували на півострові. Про це заявив під час прес-брифінгу заступник начальника управління прокуратури АР Крим Андрій Андросов, передає кореспондент УНН.
"Велика кількість депортованих, насильно переміщених або тих, хто є внутрішньо-переміщеними особами з території окупованого півострова, не розуміють, що проти них скоєний воєнний злочин. Адже росіяни створюють спеціальні умови для того, щоб видворити українських громадян, які на законних підставах перебувають на тимчасово окупованій території Криму. Такими діями Росія порушує норму 129 Звичаєвого міжнародного права, статтю 49 Четвертої Женевської конвенції, а також статті 7 та 8 Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду", - зазначив Андросов.
Також, за його словами, інформаційне повідомлення про дії РФ в анексованому Криму направили до Міжнародного кримінального суду.
Як повідомляв УНН, з окупованого Криму видворили майже 2,5 тис. осіб, які не мають російського громадянства, більше тисячі з них – громадяни України.
Нагадаємо, в 2018 році прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо незаконного видворення та переміщення осіб з території окупованого півострова.