В оккупированном Крыму создают условия для выдворения украинцев – прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В оккупированном Крыму создают специальные условия для того, чтобы выдворить украинских граждан, которые на законных основаниях находились на полуострове. Об этом заявил во время пресс-брифинга заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Андрей Андросов, передает корреспондент УНН.
"Большое количество депортированных, насильно перемещенных или тех, кто внутренне перемещенными лицами с территории оккупированного полуострова, не понимают, что против них совершено военное преступление. Ведь россияне создают специальные условия для того, чтобы выдворить украинских граждан, которые на законных основаниях находятся на временно оккупированной территории Крыма. Такими действиями Россия нарушает норму 129 Обычного международного права, статью 49 Четвертой Женевской конвенции, а также статьи 7 и 8 Римского статута международного уголовного суда", - отметил Андросов.
Также, по его словам, информационное сообщение о действиях РФ в аннексирована Крыму направили в Международный уголовный суд.
Как сообщал УНН, из оккупированного Крыма выдворили почти 2,5 тыс. человек, не имеющих российского гражданства, более тысячи из них - граждане Украины.
Напомним, в 2018 году прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении незаконного выдворения и перемещения лиц с территории оккупированного полуострова.