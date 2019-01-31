Більше тисячі громадян України незаконно видворили з Криму

КИЇВ. 31 січня. УНН. З окупованого Криму видворили майже 2,5 тис. осіб, які не мають російського громадянства, більше тисячі з них – громадяни України. Про це заявив під час прес-брифінгу юрист "Регіонального центру прав людини" Віталій Набухотний, передає УНН.