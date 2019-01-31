Більше тисячі громадян України незаконно видворили з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З окупованого Криму видворили майже 2,5 тис. осіб, які не мають російського громадянства, більше тисячі з них – громадяни України. Про це заявив під час прес-брифінгу юрист "Регіонального центру прав людини" Віталій Набухотний, передає УНН.
"За даними нашої організації "Регіональний центр прав людини" станом на літо 2018 року осіб, яких за рішенням окупаційних судів видворили з території Криму, нараховується як мінімум 2425", - сказав Набухотний.
За його словами причина такої кількості незаконно депортованих осіб - це закриті судові рішення окупаційних судів, які стосуються видворення осіб без громадянства Росії. Більше тисячі з них - громадяни України.
Такі рішення стосуються громадян 37 держав. У першу трійку входять Узбекистан, Туреччина та Грузія.
Нагадаємо, в 2018 році прокуратура АРК відкрила і розслідує кримінальне провадження щодо незаконного видворення та переміщення осіб з території окупованого півострова.