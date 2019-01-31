Более тысячи граждан Украины незаконно выдворили из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из оккупированного Крыма выдворили почти 2,5 тыс. человек, не имеющих российского гражданства, более тысячи из них - граждане Украины. Об этом заявил во время пресс-брифинга юрист "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный, передает УНН.
"По данным нашей организации "Региональный центр прав человека" по состоянию на лето 2018 года лиц, по решению оккупационных судов выдворенных с территории Крыма, насчитывается как минимум 2425", - сказал Набухотный.
По его словам причина такого количества незаконно депортированных лиц - это закрытые судебные решения оккупационных судов, касающихся выдворения лиц без гражданства России. Более тысячи из них - граждане Украины.
Такие решения касаются граждан 37 государств. В первую тройку входят Узбекистан, Турция и Грузия.
Напомним, в 2018 году прокуратура АРК открыла и расследует уголовное производство по незаконного выдворения и перемещения лиц с территории оккупированного полуострова.