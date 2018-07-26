Прокуратура відкрила провадження щодо незаконного видворення людей з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Прокуратура АР Крим відкрила і розслідує кримінальне провадження щодо незаконного видворення та переміщення осіб з території окупованого півострова. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент УНН.
"Факти незаконного видворення осіб з Криму є предметом розслідування. Ми досліджуємо три основні напрямки – це примусове видворення на підставі рішень судів, досліджуємо факти незаконного переміщення засуджених, які до окупації знаходилися в установах виконання покарань на території Криму і були потім переміщені до території Російської Федерації. Також досліджуємо факти колонізації Криму, коли Росія на рівні регіональної політики створює на території Криму умови для заселення громадянами Російської Федерації – лікарів, вчителів, правоохоронців", - сказав Поночовний.
За його словами, також прокуратурою Криму здійснюється процесуальне супроводження щодо вчинення Росією воєнних злочинів на території Криму, оскільки російська влада для окупації півострова застосувала особовий склад своєї армії.
Водночас кримська прокуратура разом з правозахисними організаціями та Міністерством юстиції найближчим часом направить позов до Європейського суду з прав людини щодо дії Російської Федерації з приводу незаконного видворення жителів Криму з півострова.
Нагадаємо, за чотири роки окупації Російською Федерації АР Крим за рішенням судів через "порушення міграційного законодавства Росії" з півострова видворено понад 1,5 тисячі громадян України.