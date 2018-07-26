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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34320 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Прокуратура открыла производство относительно незаконного выдворения людей из Крыма

Прокуратура открыла производство относительно незаконного выдворения людей из Крыма

Киев  •  УНН

 • 10460 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Прокуратура АР Крым открыла и расследует уголовное производство относительно незаконного выдворения и перемещения лиц с территории оккупированного полуострова. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент УНН.

"Факты незаконного выдворения лиц из Крыма являются предметом расследования. Мы расследуем три основных направления - это принудительное выдворение на основании решений судов, исследуем факты незаконного перемещения осужденных, которые до оккупации находились в учреждениях исполнения наказаний на территории Крыма и были затем перемещены на территорию Российской Федерации. Также расследуем факты колонизации Крыма, когда Россия на уровне региональной политики создает на территории Крыма условия для заселения гражданами Российской Федерации - врачей, учителей, правоохранителей", - сказал Поночовный.

По его словам, также прокуратурой Крыма осуществляется процессуальное сопровождение совершения Россией военных преступлений на территории Крыма, поскольку российские власти для оккупации полуострова применила личный состав своей армии.

В то же время крымская прокуратура вместе с правозащитными организациями и Министерством юстиции в ближайшее время направит иск в Европейский суд по правам человека относительно действия Российской Федерации по поводу незаконного выдворения жителей Крыма с полуострова.

Напомним, за четыре года оккупации Российской Федерации АР Крым по решению судов за "нарушение миграционного законодательства России" с полуострова выдворены более 1,5 тысячи граждан Украины.

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