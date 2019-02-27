З часів окупації Криму 12 кримських татар були засудженні до ув’язнення

"У 2014 році, за нашими даними, значна кількість кримських татар були заарештовані на тій підставі, що вони нібито є членами окремих релігійних угрупувань, 12 з них – уже засуджені до ув'язнення, і ще 11 є фігурантами судових справ", - зазначила Фрейзер.



Вона додала, що у 2017-2018 роках адміністративно переслідували близько 80 кримських татар, які організували одноосібні пікети та виступи проти зображення їх як терористів.



За її словами, на території Криму відбувається криміналізація приналежності до мусульманських релігійних угрупувань, які зараз заборонені у РФ, наприклад Хізб ут-Тахрір. Часто людей затримують і заарештовують через те, що у них в наявності є релігійні тексти, коли вони публікують критичні зауваження або пісні у соціальних мережах.



Нагадаємо, минулого року у Криму провели понад 200 арештів з порушенням прав людини.