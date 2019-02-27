Со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были приговорены к заключению

"В 2014 году, по нашим данным, значительное количество крымских татар были арестованы на том основании, что они якобы являются членами отдельных религиозных группировок, 12 из них - уже приговорены к заключению и еще 11 являются фигурантами судебных дел", - отметила Фрейзер.



Она добавила, что в 2017-2018 годах административно преследовали около 80 крымских татар, которые организовали единоличные пикеты и выступления против изображения их как террористов.



По ее словам, на территории Крыма происходит криминализация принадлежности к мусульманским религиозным группировкам, которые сейчас запрещены в РФ, например Хизб ут-Тахрир. Часто людей задерживают и арестовывают из-за того, что у них в наличии есть религиозные тексты, когда они публикуют критические замечания или песни в социальных сетях.



В прошлом году в Крыму провели более 200 арестов с нарушением прав человека.