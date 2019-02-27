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Со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были приговорены к заключению

Со времен оккупации Крыма 12 крымских татар были приговорены к заключению

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Со времен оккупации Крыма Российской Федерацией 12 крымских татар были осуждены к заключению. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.

"В 2014 году, по нашим данным, значительное количество крымских татар были арестованы на том основании, что они якобы являются членами отдельных религиозных группировок, 12 из них - уже приговорены к заключению и еще 11 являются фигурантами судебных дел", - отметила Фрейзер.

Она добавила, что в 2017-2018 годах административно преследовали около 80 крымских татар, которые организовали единоличные пикеты и выступления против изображения их как террористов.

По ее словам, на территории Крыма происходит криминализация принадлежности к мусульманским религиозным группировкам, которые сейчас запрещены в РФ, например Хизб ут-Тахрир. Часто людей задерживают и арестовывают из-за того, что у них в наличии есть религиозные тексты, когда они публикуют критические замечания или песни в социальных сетях.

В прошлом году в Крыму провели более 200 арестов с нарушением прав человека.

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