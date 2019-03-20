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Восемь иностранцев депортируют за нелегальное пребывание в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители приняли решение о депортации восьми иностранцев, нелегально находящихся на териториии Украины. Мероприятия, направленные на выявление мигрантов, проводят в рамках операции "Мигрант". Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Восемь иностранцев депортируют за нелегальное пребывание в Украине

Так, в результате операции в поселке Степановка, что в Одесской области, было обнаружено двух гражданок Республики Молдова, которые превысили сроки пребывания на территории Украины. На обоих иностранок составлен протокол по ч.1 ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП и вынесено решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Вместе с тем к административной ответственности по ст.205 (Непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) КУоАП привлечено еще одну гражданку Молдовы, которая предоставляла жилье вышеуказанным лицам.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что еще одну гражданку Молдовы, которая также превысила сроки пребывания и проживала в Украине без разрешительных документов, правоохранители обнаружили в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Ее также привлчено к административной ответственности по ч.1 ст. 203 КУоАП и принято решение о выдворении из Украины.

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Кроме того, общей группой правоохранителей обнаружены двое иностранцев в городе Измаил. Граждане Молдовы и Узбекистана также превысили срок пребывания на территории Украины. За нарушение законодательства на обоих мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 203 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен. Принято решение о их принудительном возвращения в страны происхождения.

К тому же, в Виннице в одном из помещений правоохранители обнаружили трех гражданок Таиланда. Имея информацию об их незаконное пребывание в Украине, пограничные оперативники установили, что иностранок в собственном ООО трудоустроил гражданин Украины. Женщин было привлечено к административной ответственности по ст. 203 КУоАП, наложен штраф в 2000 гривен на каждую и принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения в 30-дневный срок. А руководителя ООО привлекли к административной ответственности по ст. 204 КУоАП и наложили штраф в 1700 грн.

Напомним, из Украины депортировали иностранца с поддельным документам.

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