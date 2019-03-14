З України депортували іноземця з підробними документами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В міжнародному аеропорту "Бориспіль", під час перевірки документів у пасажирів транзитного прямування, які прибули з Туреччини та слідували на рейс до Лондона, прикордонники виявили підробний паспорт у іноземця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ
Згідно із повідомленням, чоловік надав прикордонникам для перевірки частково підроблений документ громадянина Італії. Згодом було з’ясовано, що він насправді є громадянином Ірану, а підроблений паспорт, в якому була замінена сторінка з установчими даними, придбав у Туреччині.
Зворотнім рейсом він був депортований до Туреччини.
Нагадаємо, що раніше УНН повідомляв, що у "Борисполі" виявили 5 іноземців з підробними документами.