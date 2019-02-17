У "Борисполі" виявили 5 іноземців з підробними документами

Під час повторної перевірки документів у пасажирів, що прибули зі Стамбула, охоронці кордону виявили громадянина Туреччини, який для перевірки надав повністю підроблену ID-картку Італії на свої персональні дані. Подальші перевірочні заходи дали можливість з'ясувати, що іноземець планував потрапити у Відень, а підробний документ він придбав у Туреччині.

Інший випадок викриття підробок відбувся під час повторної перевірки пасажирів, які прибули з Йорданії та готувалися вилетіти до Італії. У паспортних документах чотирьох осіб виявили повністю підроблені шенгенські візи. Під час бесіди особи повідомили, що ці візи вони замовили в Палестині, і кожна їм коштувала по 500 доларів.

В обох випадках порушників повернуто зворотнім рейсом.

Нагадаємо, під час спроби покинути територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.