В "Борисполе" обнаружили 5 иностранцев с поддельными документами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В пункте пропуска международного аэропорта "Борисполь" 16 февраля пограничники обнаружили пятерых иностранцев, которые путешествовали по поддельным документам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
При повторной проверке документов у пассажиров, прибывших из Стамбула, пограничники обнаружили гражданина Турции, который для проверки предоставил полностью поддельную ID-карту Италии на свои персональные данные. Дальнейшие проверочные мероприятия позволили выяснить, что иностранец планировал попасть в Вену, а поддельный документ он приобрел в Турции.
Другой случай разоблачения подделок произошел во время повторной проверки пассажиров, прибывших из Иордании и готовившихся вылететь в Италию. В паспортных документах четырех лиц пограничники обнаружили полностью поддельные шенгенские визы. Во время беседы лица сообщили, что эти визы они заказали в Палестине, и каждая им стоила по 500 долларов.
В обоих случаях нарушителей вернули обратным рейсом.
Напомним, при попытке покинуть территорию Украины было задержан гражданин Республики Молдова, который находится в розыске Интерпола.