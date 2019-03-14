Из Украины депортировали иностранца с поддельным документам

Согласно сообщению, мужчина предоставил пограничникам для проверки частично поддельный документ гражданина Италии. Впоследствии было установлено, что он на самом деле является гражданином Ирана, а поддельный паспорт, в котором была заменена страница с установочными данными, приобрел в Турции.



Обратным рейсом он был депортирован в Турцию.



Напомним, что ранее сообщал УНН, что в "Борисполе" обнаружили 5 иностранцев с поддельными документами.