Из Украины депортировали иностранца с поддельным документам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В международном аэропорту "Борисполь", во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, которые прибыли из Турции и следовали на рейс в Лондон, пограничники обнаружили поддельный паспорт у иностранца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Согласно сообщению, мужчина предоставил пограничникам для проверки частично поддельный документ гражданина Италии. Впоследствии было установлено, что он на самом деле является гражданином Ирана, а поддельный паспорт, в котором была заменена страница с установочными данными, приобрел в Турции.
Обратным рейсом он был депортирован в Турцию.
Напомним, что ранее сообщал УНН, что в "Борисполе" обнаружили 5 иностранцев с поддельными документами.