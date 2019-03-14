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Из Украины депортировали иностранца с поддельным документам

Киев • УНН

 • 9084 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В международном аэропорту "Борисполь", во время проверки документов у пассажиров транзитного следования, которые прибыли из Турции и следовали на рейс в Лондон, пограничники обнаружили поддельный паспорт у иностранца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ. 

Из Украины депортировали иностранца с поддельным документам

Согласно сообщению, мужчина предоставил пограничникам для проверки частично поддельный документ гражданина Италии. Впоследствии было установлено, что он на самом деле является гражданином Ирана, а поддельный паспорт, в котором была заменена страница с установочными данными, приобрел в Турции.

Обратным рейсом он был депортирован в Турцию.

Напомним, что ранее сообщал УНН, что в "Борисполе" обнаружили 5 иностранцев с поддельными документами.

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