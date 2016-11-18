Вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку - А.Новак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Утворення біржового ринок газу в країні матиме позитивний вплив на формування ціни, також відбудеться демонополізація. Як скорого та чи взагалі можливе існування газової біржі в Україні – залежатиме від спроможності влади перебороти інтереси монополіста НАК "Нафтогазу". Про це у коментарі УНН зазначив економічний експерт Андрій Новак.
“Біржова форма ринку, особливо для ресурсів — це загальносвітова практика, яка дозволяє постачальникам, виробникам і торгівцям вільно йти на ринок. А споживачам купувати. І в цьому процесі, звичайно, можна очікувати мінімізації ціни, якщо дійсно буде багато виробників і торговців і багато споживачів. Тоді не буде монопольного становища. Відбудеться демонополізація цього ринку, але все буде залежати від того, як технічно ця біржа буде організована, і знову ж таки, від іноземних гравців”, — сказав він.
На переконання експерта, доступ іноземних гравців до української біржі газу дасть велику користь в “плані мінімізації ціни і забезпечення середньостроковими і довгостроковими контрактами, які зроблять цей ринок.
Відповідаючи, на питання журналіста про вірогідність появи в країні біржі, А.Новак зауважив, що все залежатиме від спроможності української влади перебороти інтерес монополіста, який зараз займається, видобутком, транспортуванням і продажем газу (НАК “Нафтогаз”, — ред.).
“Якщо вдасться розбити цей монополізм і зробити відкриті торги за принципом біржі, то це буде дуже добре. А якщо не вдасться, то ідея так і залишиться ідеєю”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора.
Висловлюючи свою особисту думку щодо реформ на газовому ринку країни, віце-прем’єр міністр зазначив, що підтримує ідею створення біржі газу. Це дозволить компаніям конкурувати між собою нижчою ціною.