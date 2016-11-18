Вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку - А.Новак

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15486 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30855 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 62235 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 133648 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 197190 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189644 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210718 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196675 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152026 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152902 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 120592 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 30571 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 72682 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 51234 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 27381 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 475428 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313819 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 376398 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 488135 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 120598 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182571 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125491 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160485 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183704 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку - А.Новак

Вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку - А.Новак

Київ • УНН

 • 15278 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Утворення біржового ринок газу в країні матиме позитивний вплив на формування ціни, також відбудеться демонополізація. Як скорого та чи взагалі можливе існування газової біржі в Україні – залежатиме від спроможності влади перебороти інтереси монополіста НАК "Нафтогазу". Про це у коментарі УНН зазначив економічний експерт Андрій Новак.

“Біржова форма ринку, особливо для ресурсів — це загальносвітова практика, яка дозволяє постачальникам, виробникам і торгівцям вільно йти на ринок. А споживачам купувати. І в цьому процесі, звичайно, можна очікувати мінімізації ціни, якщо дійсно буде багато виробників і торговців і багато споживачів. Тоді не буде монопольного становища. Відбудеться демонополізація цього ринку, але все буде залежати від того, як технічно ця біржа буде організована, і знову ж таки, від іноземних гравців”, — сказав він.

На переконання експерта, доступ іноземних гравців до української біржі газу дасть велику користь в “плані мінімізації ціни і забезпечення середньостроковими і довгостроковими контрактами, які зроблять цей ринок.

Відповідаючи, на питання журналіста про вірогідність появи в країні біржі, А.Новак зауважив, що все залежатиме від спроможності української влади перебороти інтерес монополіста, який зараз займається, видобутком, транспортуванням і продажем газу (НАК “Нафтогаз”, — ред.).

“Якщо вдасться розбити цей монополізм і зробити відкриті торги за принципом біржі, то це буде дуже добре. А якщо не вдасться, то ідея так і залишиться ідеєю”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва,  демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора.

Висловлюючи свою особисту думку щодо реформ на газовому ринку країни, віце-прем’єр міністр зазначив, що підтримує ідею створення біржі газу. Це дозволить компаніям конкурувати між собою нижчою ціною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85