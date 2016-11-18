Вероятность появления биржи газа в Украину зависит от способности власти преодолеть интерес монополиста рынка - А.Новак

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Образование биржевого рынка газа в стране будет иметь положительное влияние на формирование цены, также состоится демонополизация. Как скоро и вообще возможно ли существование газовой биржи в Украине - будет зависеть от способности власти преодолеть интересы монополиста НАК "Нафтогаза". Об этом в комментарии УНН сказал экономический эксперт Андрей Новак.