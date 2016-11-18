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Вероятность появления биржи газа в Украину зависит от способности власти преодолеть интерес монополиста рынка - А.Новак

Вероятность появления биржи газа в Украину зависит от способности власти преодолеть интерес монополиста рынка - А.Новак

Киев • УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Образование биржевого рынка газа в стране будет иметь положительное влияние на формирование цены, также состоится демонополизация. Как скоро  и вообще возможно ли существование газовой биржи в Украине - будет зависеть от способности власти преодолеть интересы монополиста НАК "Нафтогаза". Об этом в комментарии УНН сказал экономический эксперт Андрей Новак.

"Биржевая форма рынка, особенно для ресурсов - это общемировая практика, которая позволяет поставщикам, производителям и торговцам свободно идти на рынок. А потребителям покупать. И в этом процессе, конечно, можно ожидать минимизации цены, если действительно будет много производителей и торговцев и многие потребители. Тогда не будет монопольного положения. Состоится демонополизация этого рынка, но все будет зависеть от того, как технически эта биржа будет организована, и опять же, от иностранных игроков ", - сказал он.

По мнению эксперта, доступ иностранных игроков к украинской биржи газа даст большую пользу в "плане минимизации цены и обеспечения среднесрочными и долгосрочными контрактами, которые сделают этот рынок.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности появления в стране биржи, А.Новак отметил, что все будет зависеть от способности украинской власти преодолеть интерес монополиста, который сейчас занимается, добычей, транспортировкой и продажей газа (НАК "Нафтогаз", - ред.).

"Если удастся разбить этот монополизм и сделать открытые торги по принципу биржи, то это будет очень хорошо. А если не удастся, то идея так и останется идеей ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива , демонополизуючи "Нафтогаз" мы открываем шлюзы для инвестора.

Выражая свое личное мнение относительно реформ на газовом рынке страны, вице-премьер-министр отметил, что поддерживает идею создания биржи газа. Это позволит компаниям конкурировать между собой низкой ценой.

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