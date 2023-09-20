Виробництво в Україні машин для розмінування: Міноброни веде переговори з европейськими компаніями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство оброни України веде переговори з хорватською DOK-ING та словацькою Way Industries щодо локалізації виробництва машин механізованого розмінування в Україні. Повідомив начальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський, пише УНН з посиланням на Military Media Center.
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За словами Шуварського, переговори щодо виробництва ведуться про машини MV-10, Bozena-4, Bozena-5, які вже найбільш ефективно зарекомендували себе під час робіт з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.
Паралельно Міноборони разом з Мінекономіки проводять сертифікацію вітчизняних зразків машин мехрозмінування, які будуть виготовлятися на українських підприємствах.
«На даний час це все ще знаходиться в процесі. Наразі є багато [українських] виробників, які пробують виготовити машини механізованого розмінування, але вони не відповідають вимогам безпеки, що призводить до порушення правил безпеки і жертв серед цивільного населення», - зазначив Олег Шуварський.
Він додав, що наразі першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини, при тому що на разі експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.