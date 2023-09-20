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Україні потрібно близько 64 машин для гуманітарного розмінування зараз

Україні потрібно близько 64 машин для гуманітарного розмінування зараз

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україні наразі потрібно близько 64 машин механізованого розмінування, для першочергово гуманітарного розмінування. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності - заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Олег Шуварський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Стосовно машин механізованого розмінування, то на сьогодні продовжується робота щодо збільшення підрозділів розмінування, як урядових, так й не урядових операторів протимінної діяльності, так й підрозділів розмінування Збройних сил», - сказав Шуварський.

Він зазначив, що в залежності від часу їх формування буде збільшуватися кількість машин механізованого розмінування, які входять до організаційно-штатних структур цих підрозділів.

«Тому наразі не можу сказати яка загальна кількість машин механізованого розмінування буде. Наразі це близько 64 машин, які нам необхідні першочергово для виконання завдань гуманітарного розмінування вже зараз», - розповів Шуварський.

Доповнення

У ДСНС показали роботу піротехніків на сучасних швейцарських машинах механізованого розмінування.

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