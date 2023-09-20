Украине нужно около 64 машин для гуманитарного разминирования сейчас

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«Относительно машин механизированного разминирования, то на сегодня продолжается работа по увеличению подразделений разминирования, как правительственных, так и неправительственных операторов противоминной деятельности, так и подразделений разминирования Вооруженных сил», - сказал Шуварский.

Он отметил, что в зависимости от времени их формирования будет увеличиваться количество машин механизированного разминирования, которые входят в организационно-штатные структуры этих подразделений.

«Поэтому пока не могу сказать какое общее количество машин механизированного разминирования будет. Сейчас это около 64 машин, которые нам необходимы в первую очередь для выполнения задач гуманитарного разминирования уже сейчас», - рассказал Шуварский.

Дополнение

В ГСЧС показали работу пиротехников на современных швейцарских машинах механизированного разминирования.

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