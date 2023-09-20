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На Київщині внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет загинув чоловік

На Київщині внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Рятувальники сьогодні вранці отримали виклик про пожежу у лісі Вишгородського району. На місці з'ясувалось, що вогонь спалахнув через підрив на міні автомобілю. Водій загинув, передає ДСНС, пише УНН.

Деталі

20 вересня о 08:13 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння лісу внаслідок вибуху між селами Олива та Осовець Іванківської територіальної громади.

До місця виклику було направлено рятувальників 60-го Державного пожежно-рятувального посту с. Розважів.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що легковий автомобіль ВАЗ 2101 здійснив наїзд на міну. Внаслідок вибуху загинув водій - чоловік 1994 року народження.

Доповнення

Загалом впродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 129 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 438 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 317,46 гектара, зазначають у службі.

Здійснено 182 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 14 пожеж та надано психологічну допомогу 8 особам.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: на Харківщині – 22 тисячі 927 разів, Київщині – 8 тисяч 773, Донеччині – 8 тисяч 017, Миколаївщині – 6 тисяч 024, Херсонщині – 7 тисяч 685, Чернігівщині – 4 тисячі 950, Сумщині – 2 тисячі 517, Черкащині – 1 тисяча 301.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 431 тисяча 871 одиниця вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 095 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 95 тисяч 749 гектар.

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