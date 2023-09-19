Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Львів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Внаслідок атаки армії рф на Львівщини сьогодні вранці пошкоджені три складські будівлі, рятувальники продовжують гасити пожежу, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС та МВС.
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“Львів. Чергова ворожа атака: рятувальники ліквідовують наслідки. Близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м., -йдеться у повідомленні ДСНС.
Зазначається, що є постраждалі. Ліквідація пожежі триває.
Доповнення
Під час ворожої атаки на Львівщину сьогодні окупанти тричі влучили у промислові склади.