Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Львів

Цитата

“Львів. Чергова ворожа атака: рятувальники ліквідовують наслідки. Близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м., -йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначається, що є постраждалі. Ліквідація пожежі триває.

Доповнення

Під час ворожої атаки на Львівщину сьогодні окупанти тричі влучили у промислові склади.