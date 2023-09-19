Спасатели показали последствия вражеской атаки на Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В результате атаки армии рф на Львовщине сегодня утром повреждены три складских здания, спасатели продолжают тушить пожар, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и МВД.
Цитата
“Львов. Очередная вражеская атака: спасатели ликвидируют последствия. Около 5 утра российские беспилотники атаковали город. В результате возник пожар 3-х складских зданий на площади 9 тыс. 450 кв.м., - говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что есть пострадавшие. Ликвидация пожара продолжается.
Дополнение
Во время вражеской атаки на Львовскую область сегодня оккупанты трижды попали в промышленные склады.