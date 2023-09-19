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На Львівщині ворог тричі влучив у промислові склади: загиблих немає, пожежу досі гасять

На Львівщині ворог тричі влучив у промислові склади: загиблих немає, пожежу досі гасять

Київ • УНН

 • 1170904 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час ворожої атаки на Львівщину сьогодні окупанти тричі влучили у промислові склади, пожежу досі гасять. Одна людина постраждала. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед».

Цитата

“Є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала”, - повідомив Козицький.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки на складах виникли загорання у чотирьох локаціях. Пожежу гасять рятувальники. Козицький наголосив, що російські окупанти влучили в звичайні промислові склади. “Нічого мілітарного на них не зберігали”, - зауважив очільник ОВА.

Доповнення

За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Інформація уточнюється.

Нагадаємо

На Львівщині та частині Львова пролунала серія вибухів. Зокрема близько 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 та 5.27 місцеві жителі повідомляли про вибухи. Голова ОВА Максим Козицький писав про роботу ППО.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові внаслідок удару ворожого безпілотника є загорання на промисловому складі.

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