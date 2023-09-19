У Львові ворожий дрон влучив у промисловий склад, є загорання — Садовий

Цитата

"Чути вибухи‼️ Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Працюємо за протоколом", - написав міський голова.

Деталі

Водночас голова Львівської ОВА повідомив, що із вадалів дістали жінку, вона травмована.

"Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!", - написав Максим Козицький.

Також відомо, що внаслідок удару по Львову постраждав 26-річний хлопець. У нього відкритий перелом кінцівки. Йому надають допомогу у лікарні.

Доповнення

На Львівщині та частині Львова пролунала серія вибухів. Зокрема близько 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 та 5.27 місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Голова ОВА Максим Козицький писав про роботу ППО.

Додамо

Цієї ночі, окрім Львова і Львіщини, вибухи лунали в Одесі та Кривому Розі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек НАТО заявив про «довгу війну»: експерт вважає, що заява на користь Україні