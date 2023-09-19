Во Львове вражеский дрон попал в промышленный склад, есть возгорание - Садовый
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Во Львове в результате удара вражеского беспилотника есть возгорание на промышленном складе. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Цитата
"Слышны взрывы‼️ В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Работаем по протоколу", - написал городской голова.
Детали
В то же время глава Львовской ОВА сообщил, что из недостатков достали женщину, она травмирована.
"В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На данный момент из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!" , – написал Максим Козицкий.
Также известно, что в результате удара по Львову пострадал 26-летний молодой человек. У него открытый перелом конечности. Ему оказывают помощь в больнице.
Дополнение
На Львовщине и части Львова прозвучала серия взрывов. В частности около 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 и 5.27 местные жители сообщали о взрывах.
Председатель ОВА Максим Козицкий писал о работе ПВО.
Добавим
Этой ночью, кроме Львова и Львовщины, взрывы раздавались в Одессе и Кривом Роге.
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