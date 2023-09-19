На Львовщине враг трижды попал в промышленные склады: погибших нет, пожар до сих пор тушат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во время вражеской атаки на Львовщину сегодня оккупанты трижды попали в промышленные склады, пожар до сих пор тушат. Один человек пострадал. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа «шахед».
Цитата
“Есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась”, - сообщил Козицкий.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки на складах возникли возгорания в четырех локациях. Пожар тушат спасатели. Козицкий отметил, что российские оккупанты попали в обычные промышленные склады. “Ничего милитарного на них не хранили”, - отметил глава ОВА.
Дополнение
По предварительной информации, в направлении Львовской области летело 18 дронов. 15 из них Силы ЧВК «Запад» сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Информация уточняется.
Напомним
На Львовщине и части Львова прогремела серия взрывов. В частности около 4.40, 4.50, 5.12, 5.15 и 5.27 местные жители сообщали о взрывах. Председатель ОВА Максим Козицкий писал о работе ПВО.
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове в результате удара вражеского беспилотника есть возгорание на промышленном складе.