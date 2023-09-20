На Киевщине в результате наезда на взрывоопасный предмет погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Спасатели сегодня утром получили вызов о пожаре в лесу Вышгородского района. На месте выяснилось, что огонь вспыхнул из-за подрыва на мине автомобиля. Водитель погиб, передает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
20 сентября в 08:13 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании леса в результате взрыва между селами Олива и Осовец Иванковской территориальной общины.
К месту вызова были направлены спасатели 60-го Государственного пожарно-спасательного поста с. Розважив.
По прибытию на место вызова было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ 2101 совершил наезд на мину. В результате взрыва погиб водитель - мужчина 1994 года рождения.
Дополнение
Всего в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 129 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 438 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 317,46 гектара, отмечают в службе.
Осуществлено 182 выезда на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 14 пожаров и оказана психологическая помощь 8 лицам.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: на Харьковщине – 22 тысячи 927 раз, Киевщине – 8 тысяч 773, Донетчине – 8 тысяч 017, Николаевщине – 6 тысяч 024, Херсонщине – 7 тысяч 685, Черниговщине – 4 тысячи 950, Сумщине – 2 тысячи 517, Черкасщине – 1 тысяча 301.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 431 тысяча 871 единица взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 095 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 95 тысяч 749 гектар.
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