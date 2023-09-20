Производство в Украине машин для разминирования: Миноброны ведет переговоры с европейскими компаниями

Детали

По словам Шуварского, переговоры по производству ведутся о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5, которые уже наиболее эффективно зарекомендовали себя во время работ по очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Параллельно Минобороны вместе с Минэкономики проводят сертификацию отечественных образцов машин мехразминирования, которые будут изготавливаться на украинских предприятиях.

«В настоящее время это все еще находится в процессе. Сейчас есть много [украинских] производителей, которые пробуют изготовить машины механизированного разминирования, но они не соответствуют требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданского населения», - отметил Олег Шуварский.

Он добавил, что сейчас первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, при том что на данный момент эксплуатируется только более 20 механизированных комплексов.