Производство в Украине машин для разминирования: Миноброны ведет переговоры с европейскими компаниями

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской DOK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования в Украине. Сообщил начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины полковник Олег Шуварский, пишет УНН со ссылкой на Military Media Center.

Детали

По словам Шуварского, переговоры по производству ведутся о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5, которые уже наиболее эффективно зарекомендовали себя во время работ по очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Параллельно Минобороны вместе с Минэкономики проводят сертификацию отечественных образцов машин мехразминирования, которые будут изготавливаться на украинских предприятиях.

«В настоящее время это все еще находится в процессе. Сейчас есть много [украинских] производителей, которые пробуют изготовить машины механизированного разминирования, но они не соответствуют требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданского населения», - отметил Олег Шуварский.

Он добавил, что сейчас первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, при том что на данный момент эксплуатируется только более 20 механизированных комплексов.

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