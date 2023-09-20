Понад 20 машин для розмінування використовують українські протимінні підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні понад 20 машин механізованого розмінування застосовують українські протимінні підрозділи. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності - заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Олег Шуварський, передає УНН з посиланням на Military Media Center.
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«Понад 20 машин механізованого розмінування застосовують сьогодні протимінні підрозділи Сил оборони України для очищення від вибухонебезпечних предметів деокупованих територій», - розповів Шуварський.
За його словами, ці машини придбані завдяки підтримці ЄС, США, Великої Британії, Канади, Японії, Швейцарії, країн Скандинавії, Балтії та Південної Кореї.
Шуварський, уточнив що для заходів з гуманітарного розмінування наразі використовуються хорватські машини DOK-ING MV-4, MV-10, словацькі Bozena-4, Bozena-5, швейцарські GCS-200 та DIGGER, а також британська Armtrak, яка була придбана в рамках проєкту United 24.
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«Всі зазначені машини перед застосуванням в Україні пройшли жорсткі випробовування щодо відповідності заявлених виробником характеристик із здатні забезпечити руйнацію або знищення мін на глибині до 30 см», - підкреслив Шуварський.
За його словами, застосування машин не тільки убезпечує саперів, але й підвищує ефективність розмінування – якщо сапер максимально за добу може обстежити 100 м2, то машина за той самий час здатна пройти від 3000 до 5000 м2.
Доповнення
Україні наразі потрібно близько 64 машин механізованого розмінування, для першочергово гуманітарного розмінування.
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