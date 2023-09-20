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Более 20 машин для разминирования используют украинские противоминные подразделения

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине более 20 машин механизированного разминирования применяют украинские противоминные подразделения. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Олег Шуварский, передает УНН с ссылкой на Military Media Center.

Цитата

«Более 20 машин механизированного разминирования применяют сегодня противоминные подразделения Сил обороны Украины для очистки от взрывоопасных предметов деоккупированных территорий», - рассказал Шуварский.

По его словам, эти машины приобретены благодаря поддержке ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии, стран Скандинавии, Балтии и Южной Кореи.

Шуварский, уточнил, что для мероприятий по гуманитарному разминированию в настоящее время используются хорватские машины DOK-ING MV-4, MV-10, словацкие Bozena-4, Bozena-5, швейцарские GCS-200 и DIGGER, а также британская Armtrak, которая была приобретена в рамках проекта United 24.

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«Все указанные машины перед применением в Украине прошли жесткие испытания на соответствие заявленных производителем характеристик и способны обеспечить разрушение или уничтожение мин на глубине до 30 см», - подчеркнул Шуварский.

По его словам, применение машин не только обезопасит саперов, но и повысит эффективность разминирования – Если сапер максимально за сутки может обследовать 100 м2, то машина за то же время способна пройти от 3000 до 5000 м2.

Дополнение

Украине сейчас нужно около 64 машин механизированного разминирования, для первоочередного гуманитарного разминирования.

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