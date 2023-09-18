Розміновування Чорного моря: у ВМС розповіли, як партнери НАТО готують українських фахівців у Шотландії

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Разом з постійною діючою протимінною групою НАТО «Standing NATO Mine Countermeasures Group» була спланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання.

"Зараз наші моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати. А до того часу важливо досягти повної взаємосумісності з нашими західними партнерами відповідно до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

У ВМС нагадали, що минулого року Штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій. Це допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці: відпрацьовувались організація планування, порядок аналізу ситуації під час проведення протимінних операцій ознайомлення з обов’язками посадових осіб, а також організація роботи з документами, що розробляються та звітними документи. Все це проводилось відповідно до стандартів НАТО, які українське військо прагне опанувати в повному об’ємі.

"Саме єдині принципи стануть запорукою успішного виконання спільних завдань. Окрім теоретичної частини, важливим етапом передувало вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами.

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