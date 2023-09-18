Разминирование Черного моря: в ВМС рассказали, как партнеры НАТО готовят украинских специалистов в Шотландии

Детали

Вместе с постоянно действующей противоминной группой НАТО «Standing NATO Mine Countermeasures Group» была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, которые выполняли задачи.

"Сейчас наши моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда в конце концов угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать. А к тому времени важно достичь полной совместимости с нашими западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что в прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций. Это помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества: отрабатывались организация планирования, порядок анализа ситуации во время проведения противоминных операций ознакомления с обязанностями должностных лиц, а также организация работы с разрабатываемыми документами и отчетными документами. Все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинское войско стремится овладеть в полном объеме.

"Именно единые принципы станут залогом успешного выполнения совместных задач. Кроме теоретической части, важным этапом предшествовало изучение военнослужащими английского языка на уровне, достаточном для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами.

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