Україна взяла участь у протимінних тренуваннях "Сі Бриз" у Румунії

Деталі

Метою тренувань визначено:



підготовку протимінних сил та засобів ВМС країн-партнерів,



планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО,



набуття відповідного рівня взаємосумісності щодо виконання завдань за призначенням у міжнародному середовищі.



У комплексі тренувань, окрім України, брали участь представники шести країн-партнерів, а саме: США, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, Французька Республіка та Велика Британія.

У рамках навчань основну увагу було приділено підготовці особового складу до планування та проведення дій або операцій з підводного розмінування, зокрема з використанням підводних безпілотних систем. Також відпрацьовувався порядок обміну інформацією згідно з протоколами НАТО.

Представники країн, що долучилися до протимінних тренувань, вважають, що учасники навчання досягли поставленої мети і отримали велий об'єм корисних навичок щодо проведення спільних протимінних дій.

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