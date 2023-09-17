Україна взяла участь у протимінних тренуваннях "Сі Бриз" у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Упродовж тижня у румунському місті Констанца проводили міжнародні тренування з розмінування в рамках серії міжнародних навчань "Сі Бриз 2023". Головним завданням заходу було забезпечення безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Метою тренувань визначено:
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- підготовку протимінних сил та засобів ВМС країн-партнерів,
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- планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО,
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- набуття відповідного рівня взаємосумісності щодо виконання завдань за призначенням у міжнародному середовищі.
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У комплексі тренувань, окрім України, брали участь представники шести країн-партнерів, а саме: США, Румунія, Болгарія, Турецька Республіка, Французька Республіка та Велика Британія.
У рамках навчань основну увагу було приділено підготовці особового складу до планування та проведення дій або операцій з підводного розмінування, зокрема з використанням підводних безпілотних систем. Також відпрацьовувався порядок обміну інформацією згідно з протоколами НАТО.
Представники країн, що долучилися до протимінних тренувань, вважають, що учасники навчання досягли поставленої мети і отримали велий об'єм корисних навичок щодо проведення спільних протимінних дій.
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