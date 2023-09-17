Украина приняла участие в противоминных тренировках "Си Бриз" в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В течение недели в румынском городе Констанца проводили международные тренировки по разминированию в рамках серии международных учений "Си Бриз 2023". Главной задачей мероприятия было обеспечение безопасности гражданского судоходства в Черном море. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Целью тренировок определено:
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- подготовка противоминных сил и средств ВМС стран-партнеров,
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- планирование и проведение противоминных действий по стандартам НАТО,
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- приобретение соответствующего уровня взаимосовместимости по выполнению задач по назначению в международной среде.
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В комплексе тренировок, кроме Украины, принимали участие представители шести стран-партнеров, а именно: США, Румыния, Болгария, Турецкая Республика, Французская Республика и Великобритания.
В рамках учений основное внимание было уделено подготовке личного состава к планированию и проведению действий или операций по подводному разминированию, в частности с использованием подводных беспилотных систем. Также отрабатывался порядок обмена информацией согласно протоколам НАТО.
Представители стран, которые присоединились к противоминным тренировкам, считают, что участники учения достигли поставленной цели и получили большой объем полезных навыков по проведению совместных противоминных действий.
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