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Виробників "лівої" горілки на Київщині оштрафували та відпустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Одного з організаторів підпільних цехів з виробництва сурогатного алкоголю на Київщині засуджено до позбавлення волі на 4 роки, однак, з випробувальним терміном. Спільників його лише оштрафували. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

“У рамках проведення операції „Акциз-2017“ та розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28, ч.1 та ч.2 ст.204 КК України співробітниками податкової міліції Сумської області під процесуальним керівництвом прокуратури було ліквідовано на Київщині три підпільні цехи з виготовлення фальсифікованого алкоголю та мережу збуту сурогату через Інтернет”, — нагадали у ДФС.

За результатами проведених обшуків було вилучено 82 тонни незаконно виготовленої підакцизної продукції вартістю понад 25 млн грн та обладнання, що забезпечувало масове виробництво алкогольної продукції, вартістю близько 3 млн грн.
“Відповідно до вироку суду, двом організаторам підпільних цехів загалом присуджено 127,5 тис. грн штрафу. При цьому одного з них засуджено до позбавлення волі на строк 4 роки з випробувальним терміном 2 роки”, — розповіли у ДФС.

Окрім того, суд постановив знищити фальсифікований алкоголь та конфіскувати вилучене обладнання, що забезпечувало масове виробництво нелегальної продукції.

Нагадаємо, що в Україні об’єми підпільного виготовлення алкоголю б’ють усі рекорди. Лише за два неповні місяці 2018 року податківці ліквідували 15 “гаражних цехів”.

У цілому ж, за минулий рік, тіньове виробництво алкоголю зросло щонайменше у 8 разів.

Все це відбувається на фоні падіння легального виробництва алкогольної продукції, а відповідно, і зниження податкових відрахувань з цього бізнесу до державних бюджетів.

Як розповіла експерт та генеральний директор компанії-виробника алкоголю Ольга Івушкіна, легальний бізнес із пляшки горілки заробляє у сто разів менше за тіньовиків.

“Сьогодні з однієї пляшки горілки „білий“ виробник з вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник „тіньового бізнесу“ — 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача ця різниця сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний”, — пояснила вона.

Тим часом експерти з питань розвитку алкогольної галузі, констатують, що держава жодних дієвих кроків на захист легального бізнесу не вживає. Аналогічно, як і не здійснює ефективних заходів з протистояння тіньовому бізнесу на цьому ринку.

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