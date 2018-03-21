Производителей "левой" водки в Киевской области оштрафовали и отпустили

"В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.28, ч.1 и ч.2 ст.204 УК Украины сотрудниками налоговой милиции Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры было ликвидировано в Киевской области три подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и сеть сбыта суррогата через Интернет", - напомнили в ГФС.

По результатам проведенных обысков было изъято 82 тонны незаконно изготовленной подакцизной продукции стоимостью более 25 млн грн и оборудование, которое обеспечивало массовое производство алкогольной продукции, стоимостью около 3 млн грн.

"Согласно приговору суда, двум организаторам подпольных цехов в целом присуждено 127,5 тыс. грн штрафа. При этом одного из них приговорили к лишению свободы на срок 4 года с испытательным сроком 2 года", - рассказали в ГФС.

Кроме того, суд постановил уничтожить фальсифицированный алкоголь и конфисковать изъятое оборудование, которое обеспечивало массовое производство нелегальной продукции.

Напомним, что в Украине объемы подпольного изготовления алкоголя бьют все рекорды. Только за два неполных месяца 2018 года налоговики ликвидировали 15 "гаражных цехов".

В целом же, за прошлый год, теневое производство алкоголя возросло минимум в 8 раз.

Все это происходит на фоне падения легального производства алкогольной продукции, а соответственно, и снижение налоговых отчислений с этого бизнеса в государственные бюджеты.

Как рассказала эксперт и генеральный директор компании-производителя алкоголя Ольга Ивушкина, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше чем теневики.

"Сегодня с одной бутылки водки "белый" производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель "теневого бизнеса" - 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя это различие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден", - пояснила она.

Между тем эксперты по вопросам развития алкогольной отрасли, констатируют, что государство никаких действенных шагов в защиту легального бизнеса не предпринимает. Аналогично, как и не осуществляет эффективные меры по противостоянию теневому бизнесу на этом рынке.