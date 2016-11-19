Винний фестиваль "Закарпатське Божоле" відродили в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Фестиваль молодого вина “Закарпатське Божоле” проходить у культурно-історичному центрі “Совине гніздо” в Ужгороді, передає кореспондент УНН.
Міська влада спільно із закарпатськими виноробами та ініціативними громадянами відродили традиційне свято молодого вина після річної перерви.
Фестивальне містечко має кілька тематичних локацій, які відучора мають змогу відвідати ужгородці та гості обласного центру Закарпаття. В Ужгороді у ці хвилини функціонує ярмарок хендмейду, територія традиційної закарпатської кухні, концертний майданчик тощо.
Але найголовніша локація — це винний льох “Совине гніздо”, де молоді вина врожаю 2016 року представили понад 40 закарпатських виноробів. У підвалах можна продегустувати і придбати як вино, так і традиційні закарпатські сири, продукти бджільництва та м′ясну продукцію.
Свято “Закарпатське Божоле”, яке вперше відбулося в Ужгороді у 2007 році, триватиме до вечора неділі, 20 листопада.