Винный фестиваль "Закарпатское Божоле" возродили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Фестиваль молодого вина "Закарпатское Божоле" проходит в культурно-историческом центре "Совиное гнездо" в Ужгороде, передает корреспондент УНН.
Городские власти совместно с закарпатскими виноделами и инициативными гражданами возродили традиционный праздник молодого вина после годового перерыва.
Фестивальный городок имеет несколько тематических локаций, которые со вчерашнего дня могут посетить ужгородцы и гости областного центра Закарпатья. В Ужгороде в эти минуты работает ярмарка хендмейду, территория традиционной закарпатской кухни, концертная площадка и тому подобное.
Но самая главная локация - это винный погреб "Совиное гнездо", где молодые вина урожая 2016 года представили более 40 закарпатских виноделов. В подвалах можно продегустировать и приобрести как вино, так и традиционные закарпатские сыры, продукты пчеловодства и мясную продукцию.
Праздник "Закарпатское Божоле", которое впервые состоялось в Ужгороде в 2007 году, продлится до вечера воскресенья, 20 ноября.