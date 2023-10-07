Вінниччина: під час пожежі двоє дітей загинуло, ще троє - врятовано
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Вінницькій області сталась пожежа в квартирі. Як повідомили у ДСНС, надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя, передає УНН.
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За даними рятувальників, близько 17 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка.
Загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя.
Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі знаходилося шестеро дітей. Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно. Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід. Він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.
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