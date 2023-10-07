Винниччина: во время пожара двое детей погибли, еще трое - спасены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Винницкой области произошел пожар в квартире. Как сообщили в ГСЧС, чрезвычайники обнаружили тела двух братьев 2020 и 2023 года рождения, без признаков жизни, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, около 17 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе верхушка.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара, чрезвычайники обнаружили тела двух братьев 2020 и 2023 года рождения, без признаков жизни.
Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания, в квартире находилось шестеро детей. Двенадцатилетняя девочка из задымленного дома выбежала на улицу самостоятельно. Еще троих малолетних детей, до прибытия подразделения спасателей, с помощью лестницы спас сосед. Он и увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.
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