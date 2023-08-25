Під час пожежі на Житомирщині загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 13-річний хлопчик загинув під час пожежі, яка виникла сьогодні вранці в житловому будинку в селищі Пулини Житомирської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
25 серпня о 06:10 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селищі Пулини Житомирського району.
Коли рятувальники прибули на місце виклику господарі будинку з дітьми були вже на вулиці.
Вони повідомил, що в будинку може знаходитись ще одна їхня дитина.
Рятувальники зайшли в оселю та на підлозі між двома кімнатами виявили тіло 13-річного хлопчика.
В помешканні було сильне задимлення.
Пожежу ліквідували. Причина загорання встановлюється, зазначили в ДСНС.
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