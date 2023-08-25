Во время пожара на Житомирщине погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. 13-летний мальчик погиб во время пожара, который возник сегодня утром в жилом доме в поселке Пулины Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
25 августа в 06:10 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Пулины Житомирского района.
Когда спасатели прибыли на место вызова хозяева дома с детьми были уже на улице.
Они сообщили, что в доме может находиться еще один их ребенок.
Спасатели зашли в дом и на полу между двумя комнатами обнаружили тело 13-летнего мальчика.
В доме было сильное задымление.
Пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, отметили в ГСЧС.
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