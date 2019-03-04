Вінничанка “зняла порчу” за 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Вінницька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо шахрайки, яка під приводом “зняття порчі” викрала майже 5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, 51-но річна жінка з Кіровоградської області, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом “зняття порчі” з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної жительки Вінниці. Загальна сума вкраденого складає майже 5 мільйонів гривень.
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Зазначимо, що згідно з Кримінальним Кодексом України за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Раніше УНН повідомляв, шахрайка видурила у громадян 1 млн грн і три роки переховувалася від слідства.