Винничанка "сняла порчу" за 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Винницкая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по мошеннице, которая под предлогом "снятия порчи" похитила почти 5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
Согласно сообщению, 51 летняя женщина из Кировоградской области, в ноябре 2018 года, мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-ми летней жительницы Винницы. Общая сумма украденного составляет почти 5 миллионов гривен.
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Отметим, что согласно Уголовному Кодексу Украины за завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество - ред.), совершенное в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Ранее УНН сообщал, мошенница выманила у граждан 1 млн грн и три года скрывалась от следствия.